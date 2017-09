A noite deste domingo (24) começou com uma notícia triste em Erechim. Por volta das 19h, soldados do serviço de resgate do Corpo de Bombeiros, foram acionados para resgatar duas pessoas feridas a bala, na Rua Alberto Marquesin, Bairro Castelo Branco.

Ao chegarem no local uma mulher, identificada como Fabíola Tluczc, de 24 anos, estava morta, enquanto sua mãe, identificada como Geneci Tluszc, de 49 anos, estava ferida. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Terezinha, porém, minutos mais tarde, foi confirmada sua morte cerebral.

O suspeito de cometer os crimes, está foragido. Policiais civis e militares estão no local e também fazendo buscas. Informações preliminares dão conta que o assassino seria o ex-companheiro de Fabíola, com quem ela tem uma filha de seis anos. O homem teria chegado no local onde estavam Fabiola, Geneci e a criança, ordenando que todas entrassem dentro da casa. Lá, atirou nas duas mulheres. Moradores afirmam que em seguida o atirador deixou o local levando junto consigo a filha do casal. Mais informações estão sendo apuradas pela equipe de reportagem do Bom Dia. Até o momento ninguem foi preso.

(Fonte: Jornal Bom Dia/Erechim)