O final de domingo foi de jogo para o Grêmio, que enfrentou o Bahia, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um time misto, o Tricolor acabou derrotado pelo placar de 1 a 0, com um pênalti duvidoso assinalado pela arbitragem no último minuto.



O primeiro tempo foi equilibrado e sem chances claras de gol. O Bahia foi quem iniciou melhor, pressionando nos minutos iniciais e obrigando Paulo Victor a fazer boas defesas. Aos poucos os gremistas trabalharam melhor a bola e conseguiram impor um pouco mais o seu ritmo.



Na etapa complementar, a partida seguiu com a mesma intensidade. Os baianos pressionaram e o Grêmio se defendeu. A melhor oportunidade do Tricolor surgiu aos 31 minutos. Everton, pela esquerda, foi a linha de fundo e cruzou pra trás. Jael fez o pivô, ajeitou para Patrick, que mandou na trave. No rebote, Fernandinho chutou a gol, mas Jean salvou com uma boa defesa.



No último lance do jogo, o Bahia teve um ‘pênalti’ - mal marcado - a seu favor, convertido por Rodrigão.



Quanto as substituições, Ramiro, Arroyo e Fernandinho, saíram para a entrada de Patrick, Everton e Léo Moura, respectivamente.



Com o resultado, o Tricolor fica na terceira posição, com 43 pontos.

(Fonte: Grêmio)