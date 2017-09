Fato foi percebido no fim da tarde deste domingo, dia 24. Proprietários não estavam em casa no momento da ação.

Ladrões invadem apartamentos no centro de Concórdia e levam grande quantidade de dinheiro e jóias. O fato foi comunicado no fim da tarde deste domingo, dia 24, à Polícia Militar, que foi até o local, na Romano Anselmo Fontana, para fazer a ocorrência. Os imóveis estão no mesmo prédio e os proprietários não estavam em casa no momento da ação. Pelo menos quatro apartamentos foram invadidos neste prédio.



Eles chegaram em casa e perceberam os sinais de arrombamento, que deve ter ocorrido durante o fim de semana. Em um dos imóveis, os invasores chegaram tiveram acesso ao cofre, onde subtraíram o dinheiro que estava nesse compartimento. Em outro, foram levadas jóias. Ainda não há uma estimativa de valores que foram levados nesta ação. Porém, especula-se que os valores ultrapassem os R$ 60 mil.