Segunda divisão do nacional será no mês de outubro, em São Paulo.

A equipe do Águias de Concórdia de basquetebol de cadeirantes estará disputando o Campeonato Brasileiro Masculino da segunda divisão. A confirmação do time de Concórdia no nacional se deu nos últimos dias. A competição será disputada no período de 16 a 21 de outubro, no Centro de Treinamentos Paralímpico, em São Paulo.