O Concórdia Atlético Clube perdeu a primeira partida da semifinal da série B do Campeonato Catarinense. Jogando em Itajaí, o Galo do Oeste foi derrotado por 2 a 1 para o Marcílio Dias. A partida foi disputada na tarde deste domingo, dia 24, no Estádio Doutor Hercílio Luz.



O time da casa saiu na frente com gol de Schwenk antes dos 10 minutos do o primeiro tempo. O Concórdia empatou com Andrei Alba, de pênalti, aos 16 minutos da primeira etapa. Porém, o Marinho buscou o resultado novamente com Schwenk na etapa complementar.

Com isso, o Concórdia terá que vencer por qualquer resultado no jogo da volta para estar na final e na série A do Catarinense em 2018. O jogo da volta acontece no domingo, dia primeiro de outubro, no Estádio Domingos Machado de Lima, a partir das 15h30.