Fato foi registrado no começo da noite do sábado, dia 23, em Santo Antônio.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia auxiliou no resgate de um bovino, que ficou preso em um banhado em Concórdia. O fato foi registrado na noite do sábado, dia 23, em uma propriedade rural, no Distrito de Santo Antônio.

A guarnição foi acionada pelo proprietário por volta das 19h. Depois de várias tentativas, inclusive com a utilização de cordas e um trator, o animal foi retirado do local através de escavações no próprio barro.

A guarnição levou quase três horas para efetuar o resgate.