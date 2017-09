Começa na tarde deste domingo, a luta do Concórdia Atlético Clube por um lugar na final da série B do Campeonato Catarinense. Antes de continuar lutando pelo título, o confronto contra o Marcílio Dias vale uma vaga para a série A de 2018. O confronto, válido pela semifinal, será às 15h30, Diante do Marcílio Dias, em Itajaí, no Estádio Doutor Hercílio Luz.



O duelo da volta acontece no próximo dia primeiro, no Estádio Domingos Machado de Lima, a partir das 16h. Porém, para esse compromisso de domingo, válido pelos primeiros 90 minutos, o Concórdia Atlético Clube vem credenciado por ter a melhor campanha na classificação geral e pelo returno. Porém, enfrenta um adversário em que não conseguiu vencer até aqui. Em dois confrontos foram uma derrota e um empate.

O provável time do Concórdia deve ter Zé Carlos, Ramon, Júnior Sergipano, Neguetti e Talys; Andrei Alba, Beto, Paulinho; Abner, Wilson Júnior e Marcos Paulo.

A arbitragtem será de Cinesio Mendes Jr, auxiliado por José Roberto Larroyd e Fabiano Coelho da Silva.