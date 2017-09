O Internacional foi até Caruaru, no agreste pernambucano, e conquistou mais uma vitória longe do Beira-Rio. Foi na tarde deste sábado (23), quando bateu o Náutico por 1 a 0 no Estádio Lacerdão, com gol de Leandro Damião, e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Após 25 rodadas, o Colorado soma 14 vitórias e 48 pontos. São oito vitórias obtidas nos últimos nove jogos. Na quarta-feira (27/9), às 19h30, o Inter recebe o vice-líder América-MG, detentor dos mesmos 48 pontos mas com uma vitória a menos.

Sem poder contar com Cláudio Winck, lesionado, e D'Alessandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Inter teve novidades na escalação: Alemão, recuperado de lesão que o afastou por longo período dos gramados, assumiu a lateral direita; no meio-campo, o chileno Felipe Gutiérrez ocupou a vaga de D'Ale. O restante do time foi o mesmo que venceu o Figueirense na rodada anterior.

(Fonte: Internacional)