Vínculo do atleta com o clube vai até o fim d 2018.

O lateral-direito Léo Moura renovou com o Grêmio por mais uma ano, permanecendo com o time até final de 2018. Contratado junto ao Santa Cruz como reforço para a temporada, o vínculo do atleta com o Tricolor era até dezembro de 2017.



Neste ano, Léo Moura atuou em 33 jogos, de um total de 58, com 3 gols marcados. O lateral, de 38 anos, atualmente tem sido uma das opções do técnico Renato Portaluppi para atuar em sua posição de origem e no meio-campo.



Léo Moura chegou ao Grêmio em janeiro deste ano decidido a conquistar o título da Libertadores, inédito na carreira do atleta. Sua estreia foi justamente no primeiro jogo do Grêmio na maior competição das Américas, quando anotou o gol que abriu caminho para a vitória por 2 a 0 sobre o Zamora, na Venezuela.

(Fonte: Grêmio)