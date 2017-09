Com o crescente número de acidentes envolvendo motocicletas em 2017, 26 motociclistas compareceram no Centro de Eventos.

Apesar das inúmeras ocorrências, público ficou aquém do esperado

Faltou interesse! Essa é a definição dos organizadores do Encontro de Motociclistas para o público reduzido que marcou presença no auditório do Centro de Eventos, na tarde deste sábado, dia 23.



Das quase 14 mil motocicletas que estão cadastradas em Concórdia, conforme o Detran, e certamente circulam diariamente no trânsito local, apenas 26 motociclistas compareceram no evento.



Mesmo assim, apesar dos acidentes diários envolvendo motocicletas (seja colisão motocicleta/motocicleta, motocicleta/carro, motocicleta/caminhão, motocicleta/objeto fixo ou queda de motocicleta), a organização do Encontro de Motociclistas esperava um público maior.



O organizador do evento, Luiz Antônio Paludo, lamentou a falta de interesse pelo encontro, que tem caráter educativo e orientativo. Por outro lado comenta que "se a gente conseguir conscientizar pelo menos um dos participantes e evitar que ele se envolva em acidentes, já terá valido a pena", analisa. Entretanto, Paludo demonstra satisfação com o interesse pelos assuntos abordados pelos presentes.



O evento contou com a palestras como Normas de Circulação e Conduta, pela Polícia Miitar; Legislação de Trânsito, com Clomir Badalotti; Estatística e Direção Segura, pela Polícia Rodoviária Federal. Traumas e Emergências, pela Clínica de Ortopedia e Traumatologia da COT, Concórdia e Primeiros Socorros, com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

Todas as palestras eram gratuitas, mediante inscrição. Um certificado de participação foi entregue no final.

O Encontro de Motociclistas foi uma realização do Programa Plantão de Polícia, Rádio Aliança e Prefeitura de Concórdia. O apoio foi da Complac, Crecerto, Sicoob Crediauc, São Camilo e Sicredi.