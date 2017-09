A primeira partida da final da Série B, do Campeonato Interiorano, Taça Rádio Aliança, de Futebol de Campo de Concórdia, foi realizada na tarde de sábado, dia 23. Mesmo jogando em casa o Linha Kaiser não conseguiu segurar o Linha Guarani, que venceu o jogo de virada por 3 a 1.

Aos nove minutos de partida os donos do campo abriram o placar com o gol de Vande, que recebeu o cruzamento e cabeceou para o gol. O Guarani empatou cinco minutos depois com Nícolas, que recebeu dentro da área, escolheu o canto e bateu. Ainda no primeiro tempo, os visitantes conseguiram virar. Aos 45, após cruzamento rasteiro, Deison foi cortar e marcou contra.

Na etapa complementar a equipe de Linha Kaiser entrou em campo com a proposta de empatar, mas logo aos três minutos e meio o Guarani fez o terceiro. Após cruzamento da direita, o goleiro Maurício espalmou e na sobra Nícolas empurrou para o gol.

Com o resultado o Guarani tem a vantagem do empate para a final e ainda pode perder por dois gols de diferença que fica com o título da B. A partida acontece em Linha Guarani no próximo sábado, dia 30, às 16h.