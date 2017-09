Duas cargas de entulho foram retiradas do leito do rio Engano, que corta o centro de Ipumirim. O trabalho, feito pela Prefeitura, em parceria com outras entidades foi realizada na tarde do sábado, dia 23. O serviço foi realizado, aproveitando a baixa vazão do rio, em função da estiagem. A maioria do lixo é de embalagens plásticas e outros produtos de utilização doméstica.