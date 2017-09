Com o impacto, motociclista foi parar na carroceria do utilitário.

Um motociclista ficou ferido em uma colisão traseira, ocorrida no começo da manhã deste sábado, dia 23, em Concórdia. O acidente foi na Attilio Fontana, subida para o bairro Santa Cruz.



Conforme informações, o motorista de um utilitário Montana, placas de Ipumirim, teria parado sobre a pista para acessar uma via à esquerda e o motociclista, que vinha atrás numa Honda Titan, placa de Concórdia, não percebeu e provocou a colisão traseira.



Com o impacto, o condutor da moto, de iniciais L.A.R, de 21 anos, foi parar no interior da carroceria do carro. Porém, ele apresentou somente escoriações pelo corpo. Ele foi levado para o Hospital São Francisco de Concórdia pelo Corpo de Bombeiros de Concórdia.