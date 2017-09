Evento será disputado na manhã do domingo, dia 24, no Sesi.

O Polo da Chapecoense de Concórdia promove no domingo, dia 24, um quadrangular com as unidades de Joaçaba, Xanxerê e Arabutã. O campeonato será nas dependências do Sesi, em Concórdia, a partir das 8h30. A competição será disputada nas categorias sub-11 e sub-15. O evento contará com a presença de diretores da Chapecoense.