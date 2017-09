O Internacional entra em campo a partir das 16h30 deste sábado para enfrentar o Náutico pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo será disputado em Caruaru, no agreste pernambucano.

A semana foi de intensa preparação para o jogo em Pernambuco. Ainda em Porto Alegre, no CT do Parque Gigante, o técnico Guto Ferreira testou uma possível formação titular, com Alemão e Felipe Gutiérrez nos lugares de Cláudio Winck e D'Alessandro, que não poderão atuar em virtude de lesão e suspensão automática, respectivamente. O Inter treinou com: Danilo Fernandes; Alemão, Ernando, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Felipe Gutiérrez, William Pottker e Eduardo Sasha; Leandro Damião.

Camilo, por sua vez, está recuperado de lesão e viajou com a delegação, mas ainda não reúne as melhores condições físicas em função da parada nas últimas semanas. "É um jogador que não está no ritmo dos outros. Ainda está em um processo de crescimento e isso pesa na definição. O importante é a equipe e que quem está em campo possa render o melhor para a equipe. Independente de estar voltando de um problema de lesão ou não", ponderou Guto Ferreira em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, em Caruaru.

Reconhecimento do Lacerdão

No começo da noite desta sexta-feira, o Inter realizou um treino com os portões fechados no local da partida, o Estádio Luiz Lacerda, também chamado de Lacerdão, onde foram ajustados os últimos detalhes para mais um desafio fora de casa neste campeonato. "Temos que seguir somando, matando os jogos em casa e fazendo o melhor posível fora. Essa é a sequência que a gente tem que ter", projeta Guto Ferreira.

No momento, o Inter é o vice-líder, com 45 pontos e 13 vitórias. O América-MG lidera com 48 pontos e tem o mesmo número de vitórias, mas com um jogo a mais na tabela de classificação. Na próxima quarta-feira (27/9), às 19h30, o Colrado recebe o próprio América-MG no Beira-Rio.

(Fonte: Internacional)