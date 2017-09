Aproximadamente um alqueire de mata foi queimada em incêndio florestal, registrado na cidade de Ipumirim, na tarde desta sexta-feira, dia 22. O fato foi registrado na Linha Serrinha, localizada a aproximadamente 10 quilômetros da cidade.

O fogo queimou parte de uma área de reflorestamento. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim, que foi ao local com uma guarnição com 14 bombeiros, mais seis voluntários, com auxílio de populares.