A Universidade do Contestado comemora mais uma importante conquista que comprova a qualidade do ensino ofertado pela Instituição. O aprimoramento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que proporcionou a aplicação de novas políticas para as áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão, têm permitido a obtenção de conceito máximo nas avaliações dos cursos de graduação pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC).

Dos 94 cursos avaliados nos seis campi da UnC no período de 2011 a 2017, foi possível alcançar uma evolução de 20% nas notas dos cursos que passaram por avaliação de reconhecimento e/ou renovação de reconhecimento pelos avaliadores externos do INEP/CEE/SC. O conceito conquistado pelos cursos na modalidade presencial e a distância é reflexo da ação efetiva da Instituição recredenciada na Modalidade Presencial e de Educação a Distância (EaD) com o conceito “Muito Bom”, com destaque para as Políticas de Gestão avaliada com conceito 5, nível de “Excelência”.

Ajustamos os rumos para a execução de um ensino de qualidade com foco na indissociabilidade das políticas e ações de pesquisa e extensão junto à comunidade”, afirma a Reitora Solange Sprandel da Silva.

Média das notas e conceitos dos Cursos de Graduação da UnC de 2011 a 2017

Ano Nota Conceito

2011 3,44 Suficiente

2012 3,51 Suficiente

2013 3,81 Suficiente

2014 3,80 Suficiente

2015 4,16 Muito Bom

2016 4,01 Muito bom

2017 4,00 Muito Bom

Avaliação Externa da UnC junto ao CEE/SC.

Ano Nota Conceito Validade do Conceito

2012 3,80 Suficiente Três anos

2015 4,69 Muito Bom Seis anos

CONCEITO “MUITO BOM”

Destaque para os cursos de Educação Física e Engenharia Civil ofertados em Concórdia.

, que alcançaram os conceitos 4.14, 4.03 (máximo 5), respectivamente, considerados “Muito Bom” pelos avaliadores externos que visitaram in loco a estrutura da Universidade.

