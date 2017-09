Nesta semana, o secretário adjunto da infraestrutura, Paulo Roberto Tesserolli França, e o diretor de infraestrutura José Abel da Silva estiveram na Regional de Seara para conferir o andamento das obras do Contorno Viário. Acompanhado pela secretária executiva, Gládis Regina Bizolo dos Santos, a gerente de infraestrutura Jordana Marafon os representantes do consórcio Terramax/Britter, Eduardo Lari Rosetto e Jean Pier Vacheleski e Carlos Eduardo Cavali da empresa Prosul.



Atualmente a obra está na fase de detonações em rocha entre os quilômetros 3 e 3,3. Até o momento foram concluídos 50% da obra. “Este Contorno é uma obra bastante aguardada pela comunidade, por isso queremos agilizar o máximo. Por isso também que estamos aqui conhecendo a realidade da obra. Nossa expectativa é de concluir toda a parte de terraplanagem até o final do ano. Para que no próximo já possamos iniciar a pavimentação”, explica o secretário adjunto.

França ressalta que a obra está andando em um ritmo muito bom pela complexidade da obra. “Praticamente um terço da terraplanagem é em rocha e precisa de detonação e isso causa uma série de dificuldades. Mas já estamos no final dessa fase que vai nos colocar um fluxo bom de obra, pra que a gente tenha a conclusão do Contorno Viário de Seara até o final do próximo ano”.



O Contorno Viário, de 9,42 quilômetros, começa próximo ao trevo de acesso a Xavantina na SC-283 (em Seara) e termina na SC-155 (antiga SC-466, acesso Itá).

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara)