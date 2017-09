Prefeitos da região da Amauc estiveram reunidos nesta semana, na sala de reuniões da Amauc, para tratar sobre o recolhimento das carcaças dos animais de grande porte, tendo em vista a manifestação da empresa que efetua este serviço na região, sobre a possível paralisação do recolhimento nos municípios que não se disponham auxiliar financeiramente o projeto.



O entendimento dos Prefeitos é de que o serviço é relevante, pois resolve um sério problema para os produtores, principalmente em relação aos animais de grande porte. Os Prefeitos decidiram analisar a situação e buscar alternativas conjuntas, uma vez que de acordo com a legislação vigente no País, a responsabilidade do destino dos resíduos agrosilvopastoris é de responsabilidade do produtor. Os municípios não descartam a possibilidade de buscar alguma solução legal para o caso, mas antes de qualquer iniciativa pretendem se reunir com representantes das agroindústrias, empresas integradoras Embrapa Suínos e Aves e entidades afins para tratarem do assunto. Conforme fala do Presidente da Amauc, prefeito Kleber Nora, “os municípios tem total interesse que o serviço continue a existir, mas legalmente estamos impossibilitados de ofertar o serviço aos munícipes uma vez que esta não é uma responsabilidade do município” ressalta ainda que, “todos os municípios estão estudando as possibilidades de adequarem a legislação”.

Também decidiram que será solicitado a Empresa o prazo de até a primeira quinzena do mês de outubro, para apresentar uma proposta definitiva, desde que não paralise o recolhimento das carcaças até esta data. Também foi formada uma comissão de Prefeitos que será responsável para organizar a reunião e buscar as alternativas possíveis. Formam a Comissão o Presidente da AMAUC – Prefeito Kleber Nora, o Presidente do Consórcio Lambari – Prefeito Volnei Schmidt, o Prefeito de Seara – Edemilson Canalle, Prefeito de Concórdia – Rogério Luciano Pacheco e o Prefeito de Lindóia do Sul – Genir Loli. Os Prefeitos serão auxiliados pelos Secretários Municipais de Agricultura, técnicos municipais e pela assessoria jurídica da Amauc e dos municípios.

(Fonte: Fabiola Bordin/Ascom/Amauc)