O prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli esteve nessa semana em Florianópolis para apresentar novos projetos de interesse do município e reforçar os pedidos já encaminhados. Na Secretária de Estado de Agricultura e Pesca, Loli entregou a solicitação de viabilidade de instalação de quatro torres para distribuir sinal de Internet ao meio rural. O pedido tem valor acima de R$ 400 mil.



Visando cumprir o compromisso firmado com a população lindoiense de instalação de um novo Cemitério Municipal, o prefeito esteve na Fatma e solicitando estudo de viabilidade de construção de um cemitério vertical. A Fatma parabenizou a proposta e ressaltou que essa pode ser a alternativa para todas as cidades catarinenses que estão com vagas esgotadas ou com problemas com cemitérios. O estudo e o projeto já começaram a ser elaborados nessa sexta-feira e o prefeito espera apresentar a documentação nos próximos 15 dias. “Acredito que até o fim do ano vamos ter o projeto aprovado e iniciado os tramites legais para iniciar e concluir a obra em 2018”, acrescenta.



Ainda na Fatma o prefeito pediu ampliação e licença de operação no conjunto habitacional de interesse social no bairro Caminhos do Sol. No mesmo órgão, foram tratas sobre as regras das cascalheiras do município, as quais não necessitam de licenciamento e pagamento de taxas para exploração, apenas plano de reabilitação de área degradada.



Nos gabinetes dos deputados o prefeito reforçou as solicitações de recursos do Fundam ao município.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli/Ascom/Prefeitura de Lindóia do Sul)