Um acidente de trânsito com vítima foi registrado no começo da tarde desta sexta-feira, dia 22, na SC 150, na divisa entre os municípios de Lacerdópolis e Ouro.

Por volta das 13h50min, na entrada para Linha Nossa Senhora das Graças, interior de Lacerdópolis, envolveu a camionete Ford Ranger, placa BAF 37 60, de Fazenda Rio Grande (PR), dirigida por AB, de 50 anos, ileso, e o Peugeot 206 Soleil, placa CZD 13 26, de Lages, dirigido por MAS, de 26 anos.

Os danos materiais foram consideráveis. O condutor do Peugeot sofreu ferimentos superficiais e dispensou o atendimento. O carona de iniciais APM, de 33 anos, com uma pancada na cabeça e escoriações nas mãos foi encaminhado a emergência do Hospital Nossa Senhora das Dores pelo Corpo de Bombeiros de Capinzal.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizou o levantamento fotográfico e confeccionou o Boletim de Ocorrência.

Os dois veículos estavam equipados com airbag.

(Fonte: Douglas Varella - Rádio Capinzal/Jornal A Semana)