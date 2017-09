A Polícia Militar, através do patrulhamento de motocicleta - Rocam, apreendeu na tarde desta sexta-feira, dia 22, 50 pedras de crack. O entorpecente estava com um adolescente, que tentou se desfazer da droga dentro de um estabelecimento comercial, após fugir de abordagem policial. O condutor da moto conseguiu escapar a pé e não foi localizado.



De acordo com a PM, policiais da Rocam tentaram fazer abordagem aos dois indivíduos, que estavam na motocicleta na rua 29 de Julho, no bairro Flamengo. Os dois não obedeceram a ordem de parada e tentaram se evadir. O adolescente que estava na carona correu para dentro de um estabelecimento, indo para os fundos do local para dispensar a droga. No local, a guarnição achou uma bucha com 50 pedras de crack e, em revista pessoal no adolescente, foram achados R$ 417 em dinheiro e um celular.

A droga foi recolhida junto a Central de Polícia e a moto foi conduzida para o pátio do Batalhão da Polícia Militar.