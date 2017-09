O esporte também faz parte das atividades da CDL Concórdia. Do campo para a quadra com o objetivo de promover qualidade de vida e integração com os associados a entidade iniciou na noite de terça-feira, dia 19, no Ginásio Silveirão, a 1ª edição da Copa CDL de Futsal Feminino.

A Copa está dividida em dois grupos. Foram dois jogos na primeira noite. O início da competição foi marcado por muitos lances e gols. Na primeira partida a equipe do Mundo dos Esportes/ Só da Elas enfrentou a Chocolate Brasil Cacau, placar final 5 x 5. Em seguida muitos gols a Atual FM marcou 6 em cima do Mercado dos Estados.

Na quinta-feira, dia 21, mais três partidas pela segunda rodada. A equipe do Imperial Supermercados / Erva Mate Simioni venceu por 4 x 2 a Necaxa. Em seguida o Mercado dos Estados perdeu de 1 x 3 para a equipe da loja Matifi. E para encerrar a segunda noite Esporte Espetacular /Boleiras F.C marcou 3 gols contra 2 da equipe adversária TransAtletic / Sicoob Transcredi.

Ao todo 12 equipes disputaram as partidas da Copa nas próximas semanas. Os jogos acontecem todas as terças e quintas-feiras com entrada gratuita. Os torcedores acompanharam as partidas e mostraram empolgação com o placar nas duas noites. “Dois momentos gradáveis entre familiares e amigos. O esporte une as pessoas. Estamos felizes com a adesão das equipes e envolvimento das empresas associadas”, destaca o presidente da entidade, Heldemar Maciel.

Segundo o diretor de esportes, Cemilton Jung, as mulheres demonstraram habilidades e ótimo desempenho em quadra. “Estamos falando de uma modalidade que vem crescendo no Brasil ao contrário do futebol masculino o futsal feminino busca seu espaço. Assim como os homens as mulheres estão ganhando o mundo seja em campo ou em quadra. As equipes estão preparadas e empolgadas com o resultado final”.

Para realizar um grande evento esportivo a Copa conta com o patrocínio das seguintes empresas: Brechó Cor de Rosa, CkTto Salão, Clínica e Spa, Esporte Espetacular, Imperial Supermercados, Única Propaganda e Zat Tele Gás. Em paralelo a competição feminina acontece a 1ª Copa CDL Futsal de Base em parceria com a Associação de Pais Amigos da Criança e Adolescente (APACA). Os jogos da APACA iniciam às 18h em seguida às 19h entram em quadra as mulheres. “Convidamos toda a população para prestigiar a competição. A ideia é de integração e união. Essa é a primeira vez que realizamos um evento específico para as mulheres e o sucesso de mais uma ação depende do envolvimento das pessoas”, finaliza Maciel.

(Fonte: Ascom/CDL Concórdia)