O Posto da Polícia Rodoviária Federal de Concórdia confeccionou cerca de 48 autos de infração durante trabalho de fiscalização de transporte de produtos perigosos, na BR 153, em Concórdia. O serviço foi realizado durante a quinta-feira, dia 21, na BR 153, defronte ao posto.

A ação foi realizada de forma conjunta com agentes da Defesa Civil, ANTT, Polícia Militar, Bombeiros e Inmetro. O objetivo foi de realizar a fiscalização específica de veículos que transportam produtos perigosos, que podem ser explosivos, gases, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, oxidantes, peróxidos orgânicos, tóxicos, infectantes, radioativos, corrosivos ou substâncias que afetam o meio ambiente.

Em cada abordagem, a PRF vistoriou itens como certificado do Curso de Movimentação Operacional de Produtos Perigosos, do motorista; Certificado de Inspeção de Produtos Perigosos; ficha de emergência, simbologia adequada para o transporte do produto, além dos equipamentos de proteção individual para o condutor e kit de emergência em caso de acidente.

De acordo com a PRF, foram fiscalizados 50 veículos nesta operação e lavrados cerca de 48 autos de infração.