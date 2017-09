Um bovino foi morto com um tiro de arma de fogo no bairro Santa Cruz. O fato foi registrado em Boletim de Ocorrência na Central de Polícia nesta sexta-feira, dia 22, pelos proprietários do animal. O bovinho, da raça Red Angus, de aproximadamente 200 quilos, estava em uma região de pasto com outros animais e acredita-se que a ação tenha ocorrido entre a noite de quarta-feira, dia 20, e madrugada de quinta, dia 21.



De acordo com o Boletim de Ocorrência, um dos proprietários relatou que não tinha visto o animal no local de costume. O outro sócio foi atrás e achou o bovino morto nesta sexta-feira, dia 22, com uma perfuração de arma de fogo no pescoço. O animal não estava esquartejado para o furto de carne, como já registrado nos últimos dias em Concórdia.

O prejuízo estimado para esses criadores é de aproximadamente R$ 1,8 mil.