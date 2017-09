Acidente de trânsito com elevados danos matérias foi registrado por volta das 09h30 desta sexta-feira na rua do Comércio em Seara. Colisão próximo ao mercado Tártari envolveu três veículos, mas ninguém ficou ferido.



Um furgão Kia, com placas QIL 8232, de Lages, conduzido por André Rosa, ficou sem freios e colidiu na traseira do Fiat/Uno com placas MBB 9989 de Concórdia, conduzido por Rudinei Santos. O Uno foi projetado para frente e bateu na traseira de um outro caminhão, um graneleiro com placas de Catanduvas.

Os danos materiais mais elevados foram registrados no Fiat/Uno que ficou sobre o canteiro central.



Polícia Militar esteve no local fazendo os levantamentos necessários.

(Fonte: Belos FM)