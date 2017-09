A Universidade do Contestado está com inscrições abertas para o Vestibular de Verão UnC. Ao todo, 15 cursos de graduação estão sendo ofertados neste certame. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de novembro no site www.unc.br/vestibular.



Para se inscrever, o candidato deve acessar a página eletrônica e preencher a ficha de inscrição, incluindo o pagamento da taxa no valor de R$ 40,00. A seleção ocorrerá através de prova de ingresso, que acontecerá no dia três de dezembro. O resultado será divulgado a partir do dia sete de dezembro.



A novidade neste vestibular é a oferta de vagas para os cursos de Design e Tecnologia em Viticultora e Enologia.

Além desses, serão oferecidos os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Bacharelado em Ciências Biológicas, Direito, Bacharelado em Educação Física, Licenciatura em Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Bacharelado em Engenharia de Software, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia.

Todos os cursos estão sendo ofertados para o primeiro semestre de 2018.