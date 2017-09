O secretário da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, Moacir Sopelsa participou na manhã desta sexta-feria (22) do lançamento do Projeto Terra Legal em Irani. Nesta etapa o programa vai atender os municípios de Irani, Jaborá, Catanduvas e Vargem Bonita.

O projeto de regularização de imóveis rurais, proposto pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca vai beneficiar todos os agricultores familiares desses municípios.



O Projeto Terra Legal pretende legalizar os imóveis do meio rural, promover a regularização fundiária das terras devolutas, posses e partilhas e a atualização do Cadastro Ambiental Rural de todos os imóveis rurais localizados nesses quatro municípios.



O Governo do Estado pretende legalizar e regularizar os imóveis rurais, com a inscrição no Sistema de Gestão Fundiáriano (SIGEF/Incra), atualizando o cadastro de terras na Subsecretaria de Reordenamento Agrário (MDA/SRA) e o Cadastro Ambiental Rural. O secretário de Estado da Agricultura, Moacir Sopelsa, destaca que a legalização das propriedades rurais traz mais segurança jurídica para os agricultores e é indispensável para acessar as políticas públicas federais e estaduais.



Por outro lado, o Governo do Estado terá um cadastro atualizado que poderá nortear as decisões sobre o desenvolvimento de políticas públicas e o planejamento estratégico sustentável desses municípios. Os produtores e técnicos poderão ainda pensar em um plano produtivo para o imóvel rural.