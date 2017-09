O projeto do Hospital São Francisco de Concórdia (HSF) “Nasce uma vida, nasce uma esperança” completou 10 anos em 21 de setembro, no Dia da Árvore. Cada criança que nasce no HSF recebe uma muda para ser plantada e cuidada. A coordenadora do projeto, Nara Socha, comenta que em 10 anos foram distribuídas 3,5 mil mudas de árvores às famílias dos bebês e mais 500 foram entregues em ações comunitárias.

Nesta quinta-feira, 21 de setembro, foi lançada uma exposição fotográfica em comemoração aos 10 anos do projeto, que é realizado pelo HSF, em parceria com Lions Clube São Miguel e com a Nativa Plantas e Flores. Várias fotografias das ações estão expostas na Fundação Municipal de Cultura até o dia 28 de setembro.

A integrante do Lions Clube São Miguel e co-fundadora deste projeto, Irma Casagrande, diz que é importante incentivar a preservação e o respeito ao meio ambiente. Helena Zuchi Gorlin, da Nativa Plantas e Flores, enfatiza que este trabalho iniciou percebendo a necessidade de preservar e recuperar a natureza. “É uma forma de ensinar para as crianças a preservar”, destaca.

As mudas distribuídas às famílias dos bebês que nascem no HSF são nativas da região. No dia três de outubro a Câmara de Vereadores de Concórdia vai entregar uma Moção de Aplauso pela iniciativa de se trabalhar este projeto. A indicação é do vereador Claiton Casagrande, PR.