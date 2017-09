A Polícia Militar está investigando um assalto a caminhoneiro, ocorrido na noite da quinta-feira, dia 21, em Irani. A ação criminosa teria ocorrido no pátio de um posto de combustível.

A vítima relatou aos policiais que, após parar com o caminhão, um homem chegou com uma arma de fogo, anunciou o assalto e levou a carteira com cerca de R$ 500 e um smartphone, da marca Sony.

A PM realizou buscas pela região, mas não localizou o suspeito.