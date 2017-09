Fato ocorreu no começo da madrugada desta sexta-feira, dia 22.

Um violento acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas e quase terminou em tragédia. O fato aconteceu por volta das 00h15min da madrugada desta sexta-feira (22), na rua Índio Conda, no Centro de Chapecó.

Uma caminhonete Ford Ranger de cor branca, placas de Itá (SC), ocupada por dois homens, transitava pela rua Índio Conda, quando o condutor perdeu o controle do carro ao passar por uma rotatória. A caminhonete capotou o atingiu quatro veículos que estavam estacionados na rua. Ela só parou quando atingiu a estrutura de um prédio.

A colisão envolveu uma Toyota Corolla, de cor prata, placas de Chapecó; uma caminhonete Kia Sorento, de cor prata, placas de Salvador (BA); um VW/Gol prata, placas de Quilombo (SC) e uma motocicleta Yamaha Neo, de cor preta, placas também de Chapecó, que foi prensada entre dois carros. Não havia ninguém nos veículos estacionados no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros isolou a área e realizou o desencarceramento do condutor e o carona, ocupantes da caminhonete. Eles foram socorridos estáveis apresentando ferimentos pelo corpo. Ambos foram encaminhados ao Hospital Regional do Oeste (HRO) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia Militar (PM) realizou o laudo do acidente de trânsito no local. O fato chamou a atenção de moradores devido à gravidade do acidente.

(Fonte: Clic RDC)