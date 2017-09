Com esse resultado a equipe está praticamente classificada para a próxima fase.

Jogando fora de casa a equipe concordiense da AAU - UnC Concórdia (SC), enfrentou nesta noite de quinta (21), a FCC/FAG/ACH/Cascavel (PR), e carimbou mais uma vitória na Liga 2017.



A equipe de Concórdia errou muito e não conseguiu se encontrar durante todo o primeiro tempo, tanto que terminou o primeiro período com a desvantagem no placar - 12 a 11.



Já no início do segundo tempo a AAU conseguiu se encontrar um pouco mais, melhorando sua defesa, e com isso pouco a pouco, foram buscando o resultado que a levou a mais uma vitória pelo placar de 26 a 19.

Logo após o termino da partida o técnico concordiense, Alexandre Schneider disse: "Jogamos mal, mas vencemos".

Com esse resultado a AAU soma três vitórias e uma derrota na competição.

Schneider avaliou essa vitória como muito importante para a AAU: "Essa vitória em Cascavel praticamente nos coloca entre as quatro equipes da região Sul/Sudeste que estarão na próxima fase da Liga Nacional. Então por um lado estamos chateados porque não conseguimos manter a mesma regularidade, determinação e domínio que nós tivemos contra São Bernardo, mesmo com uma equipe teoricamente mais fraca como Cascavel. Por outro lado, com o poder de reação, nós vencemos e demos um grande passo em busca da classificação. Esperamos que sábado em Maringá (PR), possamos repetir o resultado positivo e aí sim, ficar ficar bastante tranquilos em relação a classificação e quem sabe até sermos o primeiro colocado nesta chave Sul/Sudeste".

As concordienses agora seguem seu roteiro no estado paranaense, onde enfrentarão no sábado (23), às 17h, a equipe P.M.Maringá/Unimed/Unicesumar.

(Fonte: Marcos Antônio Terras/Ascom/AAU)