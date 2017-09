A unidade da BRF de Videira está passando por um processo de transição em seu comando. Nos próximos dias, assume o novo gerente industrial, Alejandro Almiron(E), que substitui Giovani Lazzarin Mendonça - que vai comandar a unidade da empresa na cidade de Marau(RS).



Mendonça chegou a Videira três anos atrás e, desde então, imprimiu a marca de sua gestão na unidade, estabelecendo ampla aproximação com a comunidade, além de incrementar o potencial da unidade. "Foi um período de crescimento,dinamismo, resgate do orgulho histórico e da auto-estima dos nossos colaboradores. Além disso, conquistamos resultados contínuos e sustentáveis", avalia.



Entre os legados que deixa, cita a aproximação das áreas com as pessoas, que passaram interagir sob um propósito, formando assim uma ampla conexão em prol de objetivos comuns. "Boa parte dos indicadores de referencia da BRF são hoje desta unidade. Esse é o resultado de um trabalho feito por mais detrês mil colaboradores, trabalhadores indiretos, terceirizados, transportadores parceiros e integrados".



Todos, a seu ver, atuamconjuntamente o que gera sinergia e melhores resultados. "Acredito, ainda, que meu legado foi ter o prazer de aprender e me desenvolver enquanto profissional junto com um time de vanguarda, de muita experiência e que tem a cultura da BRF no sangue".

Um novo desafio



"Para mim é um orgulho enorme gerenciar a mais antiga unidade da companhia, um marco histórico para a BRF e que tem grande potencial". Esta é a avaliação inicial do novo gerente industrial, Alejandro Almiron. Segundo ele, "aqui temos muitas histórias de sucesso, equipes formadas por pessoas comprometidas e que durante muitos anos dedicam sua energia para que o legado permaneça vivo".



Almiron começou na BRF em Ponta Grossa(PR), onde foi gerente industrial por três anos até ser deslocado para a unidade de Tatuí(SP). Um ano depois, passou a gerenciar a unidade de Concórdia, onde ficou por cinco anos até deixar a empresa, em 2015, para assumir outros desafios. Agora retorna para gerenciar a unidade Videira, onde vai aplicar todo conhecimento adquirido na sua carreira.



"O conhecimento adquirido nestes anos só foi possível obter graças a estrutura que temos na BRF, de capacitação e preparação dos diversos profissionais para conduzir equipes e processos. Sou muito grato as pessoas que durante todos estes anos me ensinaram e me deram os elementos necessários para que a partir deste momento possa iniciar mais uma etapa na condução da unidade Videira", explicou.

(Fonte: Edelcio Lopes/LCom Comunicação)