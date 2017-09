Decreto foi baixado no último dia 19. Município atende diariamente15 propriedades rurais com cargas de água.

O município de Irani decretou situação de emergência por causa da estiagem. A informação é do prefeito Sivio Lemos das Neves. O decreto foi baixado no último dia 19. Em rápido contato telefônico, o prefeito afirma que isso se deve ao abastecimento de água diário, através de caminhões-pipa, que a Administração está fazendo. Aproximadamente 15 propriedades rurais são abastecidas com cargas de água todos os dias.

A tendência é que outras prefeituras da região sigam o mesmo caminho. A previsão indica que as chuvas serão irregulares e mal distribuídas pelos próximos meses. Conforme a Defesa Civil, a condição de estiagem iniciou no dia 31 de agosto.