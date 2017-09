As competições não param. Horas depois de carimbar a passagem às semifinais da Conmebol Libertadores Bridgestone com a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, na última noite, o grupo do Grêmio já retomou os treinamentos no CT Luiz Carvalho. Agora o foco vira-se ao Campeonato Brasileiro, especialmente para o jogo contra o Bahia, às 19h de domingo, em Salvador.



Seguindo protocolo de recuperação, os atletas que atuaram contra o Botafogo ficaram no vestiário fazendo trabalhos específicos na academia e nas piscinas. Em campo, apenas os que não jogaram, somados a Léo Moura e Jaílson. Sob o comando de Renato Portaluppi, os jogadores participaram de uma atividade técnica em meio-campo. O treino consistia em jogadas de apoio, com jogadores fazendo passes para atletas mais adiantados. Esses, por sua vez, buscavam os jogadores que progrediam pelas laterais e faziam a conclusão.



Antes de viajar à Bahia, o Grêmio ainda treina nesta sexta-feira, às 9h da manhã. Nessa atividade, a comissão técnica definirá os atletas relacionados para a viagem - que ocorre no início da tarde. No sábado, já em Salvador, o grupo realiza o último treinamento, no campo anexo do Barradão.

(Fonte: Grêmio)