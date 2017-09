A AMAUC juntamente com os municípios associados pensando em proporcionar diversão, integração e troca de experiências entre os idosos, promove a 19° edição do JIIDOS (Jogos de Integração do Idoso), que este ano acontece no município de Itá, no sábado dia 30 de setembro, tendo início às 8h30min, no Ginásio de Esportes. Os atletas da terceira idade serão recepcionados com café da manhã e passarão o dia todo envolvidos com as 18 “modalidades esportivas”, entre elas estão: bocha, bolão, canastra, peteca, pênalti, dominó, basquete adaptado, cacheta, sinuca, arremesso de peso, tênis de mesa, menos copa, escovão, três sete, truco, mora, bisca e koppe.

A equipe organizadora está deixando tudo pronto para receber os atletas. A previsão para o 19º JIIDOS é que aproximadamente 900 pessoas participem do evento esportivo da terceira idade na região da AMAUC. Desta edição participam 12 municípios: Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Itá, Lindóia do Sul, Paial, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco e Xavantina.

A 1ª edição do JIIDOS aconteceu no ano de 1998, no município de Itá. Desde então, vem sendo realizado anualmente devido ao sucesso alcançado em cada edição, além de ser uma prática que merece destaque por fazer valer o que preconiza o Estatuto do Idoso no seu art. 20 “O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade”.

(Fonte: Fabiola Bassi Bordin/Ascom/Amauc)