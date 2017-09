Carro foi levado e encontrado no mesmo dia. Proprietária estava em um velório

A Polícia Militar e o PPT recuperaram um Fox, com placas de Ipumirim, no final da tarde desta quinta-feira, dia 21. O carro havia sido furtado horas antes, enquanto a proprietária estava em um velório no Bairro Imperial em Concórdia.

A PM recebeu as informações de que o carro havia sido furtado e iniciou as buscas. Os policiais descobriram que o veículo havia passado próximo ao Presídio Regional, sentido Nova Brasília.

Às 18h o Pelotão de Patrulhamento Tático, PPT, encontrou o carro próximo a Madeira Grando, uma estrada de terra. Após verificar no sistema e fazer contato com a proprietária, foi constatado que se tratava do carro furtado. O automóvel foi levado à Delegacia para os procedimentos.