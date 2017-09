O fixo Eduardo Paludo deve desfalcar a Associação Desportiva AGN na sequencia do Estadual da Liga Catarinense de Futsal (LCF). Capitão da equipe em quase todas as partidas da fase classificatória, Paludo acertou com o futsal da Itália e viajou para a Europa a fim de acertar os últimos detalhes do contrato.

A Associação Desportiva AGN (AD AGN) ainda não confirmou oficialmente a saída do atleta, embora ele não tenha se reapresentado na segunda-feira, dia 18, junto com os demais jogadores.

Paludo tem 32 anos, é natural de Faxinal dos Guedes e possui assagens por clube catarinense e a conquista de títulos importantes. Entre 2004 e 2015, atuou pelo Concórdia. Em 2016 vestiu a camisa do Termas Piratuba Futsal e da Chapecoense e desde fevereiro deste estava integrado ao elenco da AGN.

Entre os títulos importantes estão: Campeão da primeira divisão Catarinense 2006; Campeão do primeiro turno da Divisão Especial e da Liga sul em 2008; Campeão do primeiro turno da Divisão Especial em 2009; vice-campeão da Divisão Especial de SC e da Liga Sul em 2010; Campeão Catarinense Divisão Especial em 2011; Vice Campeão Superliga e da Liga Nacional em 2013; Vice Campeão dos JASC em 2014; Campeão dos JASC em 2015 e Vice Campeão regional dos JASC 2016.

Em 2017, atuando pela AD AGN, foi vice campeão da Copa Catarinense e do primeiro turno do Estadual da Liga e vice da fase microrregional dos JASC.

(Fonte: Rádio Capinzal)