Aumenta a média de público no Domingos Machado de Lima no returno da série B

A boa campanha do returno, que rendeu o título invicto desta segunda metade da série B do Campeonato Catarinense, fez com que a média de público no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, para os jogos do Concórdia Atlético Clube, também aumentasse. Os dados fazem parte dos relatórios da Federação Catarinense de Futebol.

No returno, em quatro jogos em casa, o Galo do Oeste reuniu um público total de 1573 torcedores, ante 1207 do primeiro turno. A média do returno também subiu passando de 241 para 393 torcedores por partida.

Com isso, até aqui, cerca de 2.780 torcedores já assistiram o CAC em casa no campeonato, o que perfaz uma média de 308 pessoas.