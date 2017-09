Fato foi registrado no começo da noite da quarta-feira, dia 20.

Uma criança de apenas cinco anos de idade foi estuprada por um adolescente de 13 anos no início da noite desta quarta-feira, dia 20, em Ponte Serrada. O crime ocorreu na Vila Pouso dos Tropeiros (CTG), com a Polícia Militar acionada pela família da vítima por volta das 19h30.





Segundo a PM, o pai da menina relatou que a filha chegou em casa estranha, entrou e foi direto ao banheiro, momento em que chamou a mãe. Já no banheiro, a mãe percebeu que havia sangue na calcinha da menina. Em seguida, visualizaram uma pequena lesão, também com um pouquinho de sangue no ânus da criança.





Questionada pelos pais, a menina relatou ter sido abusada pelo adolescente, de 13 anos. O menor mora em uma casa bem próxima à da vítima. A PM esteve no local e apreendeu o suspeito, encaminhando-o para a Delegacia de Polícia Civil de Ponte Serrada.





Um inquérito policial foi instaurado para apurar o crime. Os pais também acompanharam o caso na delegacia, além do Conselho Tutelar. Ainda conforme a PM, após os procedimentos, o menor deverá seguir para um Casep (Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório).

(Fonte: Oeste Mais).