A região de Concórdia está em situação de alerta por causa da escassez de chuva. A informação é da Defesa Civil. O período chamado de escassez hídrica iniciou no dia 31 de agosto e, caso não chova nos próximos dias, a região poderá entrar em situação de emergência.



Conforme dados da Defesa civil, os municípios têm feito abastecimento de água para o consumo humano e animal em comunidades do interior. Até o momento, Concórdia já distribuiu mais de 30 cargas de água; Irani fez 15 distribuições; Peritiba com três; Ipira com 15; Presidente Castello Branco, com cinco e Piratuba tem realizado cinco distribuições diárias de água.



Se a previsão de pouca chuva se confirmar para os próximos dias, também poderá haver interferência para a distribuição de água para o consumo humano.



Ainda conforme a Defesa Civil, as culturas mais atingidas são as de trigo, milho e pastagens. A produção de leite poderá ter uma redução média de 30%. Em Ipira, foi registrada a mortalidade de peixes em açudes devido ao baixo nível de água de alguns reservatórios.

No maior município da Amauc, da Prefeitura está levando diariamente duas cargas de água para abastecer o reservatório da comunidade de Cachimbo, que atende cerca de 40 famílias.