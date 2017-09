Concórdia fechou quatro meses consecutivos com saldo favorável na geração de vagas de trabalho com carteira assinada. Segundo os dados divulgados pelo Caged nesta quinta-feira, 21 de setembro, em agosto foram gerados 126 novos empregos formais. Foram 913 contratações e 787 demissões.

No acumulado deste ano, o saldo do Município é de 757 oportunidades de trabalho, com 7.557 pessoas contratadas e 6.800 demitidas. Os dados do mês de agosto por setores ainda não foram divulgados pelo Caged, mas no período de oito meses o destaque é a indústria da transformação com saldo positivo de 504 novas vagas. Em segundo aparece a administração pública com 290, seguida pelo comércio com 33 e extração mineral seis.

Três setores tiveram números desfavoráveis. Na construção civil o saldo negativo é de 32 vagas de trabalho, no período de janeiro a agosto de 2017. A agropecuária teve redução de 23 vagas, a prestação serviços diminuiu 18 empregos formais e serviço industrial de utilidade pública três.

Dados no Estado

Em Santa Catarina foram criadas 6.130 vagas de trabalho no mês de agosto. O destaque foi a indústria da transformação com 2.718 novas oportunidades de trabalho. Na sequência está o setor de serviços (1.525) e comércio (1.062). Dos oito setores analisados, só dois tiveram desempenho negativo: agropecuária (-251) e extração mineral (-35).

Dados no Brasil

O Brasil criou 35.400 novas vagas com carteira assinada em agosto. Com esse resultado, o país acumula 163.400 contratações formais em 2017.