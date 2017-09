Acontece na tarde do sábado, dia 23, a edição de 2017 do Encontro Educativo de Motociclistas, em Concórdia. O evento será realizado no Parque de Exposições, no auditório do Centro de Eventos.



O encontro, promovido pelo Programa Plantão de Polícia, Rádio Aliança e Prefeitura de Concórdia, tem o objetivo de conscientizar condutores de motocicletas, visando a redução do número de acidentes de trânsito em Concórdia.



O principal objetivo é estimular os condutores de motocicletas para o desenvolvimento de hábitos culturais, que resultem em atitudes seguras e solidárias no trânsito.



Dentre as atividades previstas estã a divulgação da legislação de trânsito e chamar a atenção para o número de acidentes com motocicletas, além de ofertar treinamento sobre segurança de trânsito.



A abertura do evento está programada para às 13h30. Às 13h50 ocorre a palestra "Normas de Circulação e Conduta", pela Polícia Militar. Às 14h30, "Legislação de Trânsito", com Clomir Badalotti; às 15h10, Estatísticas e Direção Segura, com a Policia Rodoviária Federal; às 16h, Traumas e Emergências, com a Clínica de Ortopedia e Traumatologia, COT Concórdia. Às 16h40, primeiros socorros com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

As inscrições para o encontro são gratuitas e podem ser feitas na Rádio Aliança ou até mesmo no local do evento.