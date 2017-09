Policiais rodoviários federais que participam da Operação Égide/Fronteiras apreenderam na manhã de hoje (quinta), na BR 116 em São Cristóvão do Sul, cerca de 150 mil maços de cigarros contrabandeados de origem paraguaia.

O flagrante aconteceu durante fiscalização no km 178 da rodovia, sentido Sul. A mercadoria estava em um caminhão-baú Volkswagen com placas de Suzano/SP. Ao vistoriar o compartimento de carga, os policiais desconfiaram de muitas caixas plásticas vazias, alinhadas em colunas, obstruindo a visão do restante do baú. Ao retirar as caixas, os policiais descobriram o cigarro de origem paraguaia.

Dois homens foram presos, o motorista do caminhão e o condutor do veículo que fazia serviço de batedor para a carga, uma VW/Parati de Santa Maria/RS. Eles disseram que o destino dos cigarros contrabandeados era cidades do interior do Rio Grande do Sul. Nos celulares dos envolvidos, várias mensagens comprovaram que eles trocaram informações ao longo do percurso. Os dois homens, ambos com 45 anos, foram conduzidos à Polícia Federal de Lages, onde vão responder por contrabando.

A carga foi entregue no depósito da Receita Federal de Lages, onde foi avaliada em cerca de R$ 750 mil reais.

(Fonte: Nucom/PRF)