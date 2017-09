Ele estava com mandado de prisão em aberto por homicídio, expedido pela Justiça de Comarca de Justiça

Um homem com mandado de prisão em aberto pela Justiça de Concórdia foi preso na manhã desta quinta-feira, dia 21, pela Polícia Rodoviária Federal, em Campos Novos. Ele conduziua um Gol, placas de Concórdia, quando foi abordado. Os agentes descobriram que estava com o mandado em aberto após consulta no sistema.



Conforme a PRF, o homem de 31 anos tinha contra si um mandado de prisão por homicídio, aberto desde março desse ano. Ele foi encaminhado para a Unidade Prisional de Campos Novos.