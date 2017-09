Nesta quinta-feira, 21, o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, Wagner Bee, e o prefeito municipal, Rogerio Pacheco assinaram convênio no valor de R$ 47 mil. O ato aconteceu nas dependências da prefeitura municipal.



Esse recurso foi destinado para aquisição de combustível para restabelecimento da trafegabilidade de estradas rurais do município devido as fortes chuvas ocorrido no final de maio. Com a elevação do nível dos rios ocorreram trasbordamentos, deslizamentos de encostas, necessitando com isto, de reparos urgentes.

Deste montante, R$ 42.077,44 são de valores concedentes do estado, com contrapartida municipal de R$ 4.331,12.

(Fonte: Dalva Pichetti/Ascom/ADR Concórdia).