O leilão será realizado no Centro de Cultura do município no dia 27 de setembro. São 16 itens à venda e os interessados poderão dar lances presenciais e de forma on-line, através do site www.donizetteleiloes.com.br.

Serão leiloados um automóvel Gol, uma Master Bus, dois caminhões basculantes marca Ford, trator Valmet, trator Massey Ferguson e um caminhão tanque marca Ford. Também serão vendidos, distribuidores de adubo líquido, distribuidor de adubo sólido, uma mesa de som e quatro caixas, sucatas de informática e móveis, impressoras.

Se todos os itens forem arrematados pelo valor do lance inicial o montante arrecadado será de R$ 120 mil. Os itens poderão ser previamente vistoriados entre os dias 25 e 26 de setembro, na garagem municipal, ou no dia, antes do início do leilão até às 10h.

O edital completo com as descrições dos lotes estão disponíveis no site donizetteleiloes.com.br ou no .altobelavista.sc.gov.br no link licitações. Informações também podem ser obtidas pelos telefones (49) 3455-9022, na Prefeitura ou (47) 3063-0319 com o leiloeiro.