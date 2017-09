Uma discussão entre vizinhos terminou em disparo de arma de fogo em Catanduvas. O fato aconteceu no final da tarde desta terça-feira, 19, no bairro Cohab II.

Segundo o delegado André Cembranelli, titular da delegacia de polícia da Comarca de Catanduvas, a confusão teria acontecido por um desentendimento que envolveu a construção de um muro. Um dos vizinhos, descontente com a obra, acabou fazendo um disparo contra o outro. O tiro, que foi dado com uma espingarda, felizmente não acertou o alvo e as marcas ficaram na parede de uma das casas.

O autor do disparo fugiu logo após o fato e a Polícia Militar foi comunicada, enviando reforços de Joaçaba para tentar localizar o homem, que se embrenhou na mata e não foi mais encontrado.

O fato foi registrado na delegacia de Polícia Civil, que agora segue as investigações.

Fonte: Éder Luiz