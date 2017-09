A coordenação do CMEI Sonhos de Criança, do Distrito de Santo Antônio, registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Concórdia, dando conta de um furto de R$ 470,00, do educandário.

De acordo com as informações repassadas à Polícia, o valor estava em uma caixa chaveada. Quem furtou, conseguiu abrir o cadeado. O dinheiro era da venda de uma rifa.