O autor do tiro que atingiu o peito de um homem na tarde de terça-feira, dia 19, no Bairro Imperial, se apresentou na Delegacia na tarde de quarta-feira, dia 20. S.A.P, de 30 anos, prestou depoimento acompanhado de um advogado.

Ele foi liberado após os esclarecimentos e agora a Polícia Civil segue investigando o caso.

O fato:

Na terça-feira, por volta de meio dia, R.R, de 31 anos, foi atingido por disparo de arma de fogo. O fato foi registrado na Rua Fiorello Sunti. De acordo com as informações apuradas, durante uma discussão, a vítima teria tentado agredir o outro com um facão, e neste momento foi alvejado com um tiro.

Os Bombeiros Voluntários chegaram a ser acionados, mas o homem baleado já havia sido conduzido ao Hospital São Francisco com a ajuda de populares.